Stacy Staked XTZ (STXTZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.624127 24H Hoch $ 0.638997 Allzeithoch $ 1.06 Niedrigster Preis $ 0.464512 Preisänderung (1H) -0.29% Preisänderung (1T) +1.84% Preisänderung (7T) +3.10%

Der Echtzeitpreis von Stacy Staked XTZ (STXTZ) beträgt $0.635618. In den letzten 24 Stunden wurde STXTZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.624127 und einem Höchstpreis von $ 0.638997 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STXTZ liegt bei $ 1.06, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.464512.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STXTZ im letzten Stunde um -0.29%, in den letzten 24 Stunden um +1.84% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.44M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.44M Umlaufangebot 8.56M Gesamtangebot 8,555,751.986573

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stacy Staked XTZ beträgt $ 5.44M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STXTZ liegt bei 8.56M, das Gesamtangebot bei 8555751.986573. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.44M.