$0.635618
$0.635618$0.635618
+1.80%1D
USD
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:13:19 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.624127
$ 0.624127$ 0.624127
24H Tief
$ 0.638997
$ 0.638997$ 0.638997
24H Hoch

$ 0.624127
$ 0.624127$ 0.624127

$ 0.638997
$ 0.638997$ 0.638997

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

$ 0.464512
$ 0.464512$ 0.464512

-0.29%

+1.84%

+3.10%

+3.10%

Der Echtzeitpreis von Stacy Staked XTZ (STXTZ) beträgt $0.635618. In den letzten 24 Stunden wurde STXTZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.624127 und einem Höchstpreis von $ 0.638997 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STXTZ liegt bei $ 1.06, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.464512.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STXTZ im letzten Stunde um -0.29%, in den letzten 24 Stunden um +1.84% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Marktinformationen

$ 5.44M
$ 5.44M$ 5.44M

--
----

$ 5.44M
$ 5.44M$ 5.44M

8.56M
8.56M 8.56M

8,555,751.986573
8,555,751.986573 8,555,751.986573

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stacy Staked XTZ beträgt $ 5.44M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STXTZ liegt bei 8.56M, das Gesamtangebot bei 8555751.986573. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.44M.

Stacy Staked XTZ (STXTZ)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Stacy Staked XTZ zu USD bei $ +0.01149154.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Stacy Staked XTZ zu USD bei $ -0.0480497333.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Stacy Staked XTZ zu USD bei $ -0.1674222261.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Stacy Staked XTZ zu USD bei $ -0.2692465277678804.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.01149154+1.84%
30 Tage$ -0.0480497333-7.55%
60 Tage$ -0.1674222261-26.34%
90 Tage$ -0.2692465277678804-29.75%

Was ist Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Stacy Staked XTZ-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Stacy Staked XTZ (STXTZ) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Stacy Staked XTZ-(STXTZ)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Stacy Staked XTZ zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Stacy Staked XTZ-Preisprognose an!

STXTZ zu lokalen Währungen

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Stacy Staked XTZ (STXTZ) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von STXTZ Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Wie viel ist Stacy Staked XTZ (STXTZ) heute wert?
Der Echtzeitpreis von STXTZ in USD beträgt 0.635618 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle STXTZ-zu-USD-Preis?
Der aktuelle STXTZ-zu-USD-Preis beträgt $ 0.635618. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stacy Staked XTZ?
Die Marktkapitalisierung von STXTZ beträgt $ 5.44M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von STXTZ?
Das Umlaufangebot von STXTZ beträgt 8.56M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von STXTZ?
STXTZ erreichte einen Allzeithochpreis von 1.06 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von STXTZ?
STXTZ verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.464512 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von STXTZ?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für STXTZ beträgt -- USD.
Wird STXTZ dieses Jahr noch steigen?
STXTZ könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die STXTZ-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
