SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00112617 24H Hoch $ 0.0011684 Allzeithoch $ 0.00839806 Niedrigster Preis $ 0.00112617 Preisänderung (1H) +0.10% Preisänderung (1T) -1.49% Preisänderung (7T) -14.92%

Der Echtzeitpreis von SquiggleStrategy (SQUIGSTR) beträgt $0.00114226. In den letzten 24 Stunden wurde SQUIGSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00112617 und einem Höchstpreis von $ 0.0011684 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SQUIGSTR liegt bei $ 0.00839806, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00112617.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SQUIGSTR im letzten Stunde um +0.10%, in den letzten 24 Stunden um -1.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.09M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.09M Umlaufangebot 957.67M Gesamtangebot 957,671,207.2495024

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SquiggleStrategy beträgt $ 1.09M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SQUIGSTR liegt bei 957.67M, das Gesamtangebot bei 957671207.2495024. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.09M.