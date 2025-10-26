SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -6.13% Preisänderung (1T) +8.41% Preisänderung (7T) +70.16% Preisänderung (7T) +70.16%

Der Echtzeitpreis von SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SPYAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPYAI liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPYAI im letzten Stunde um -6.13%, in den letzten 24 Stunden um +8.41% und in den vergangenen 7 Tagen um +70.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 81.78K$ 81.78K $ 81.78K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 81.78K$ 81.78K $ 81.78K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SPY AI AGENT by Virtuals beträgt $ 81.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPYAI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 81.78K.