SPX6969 (SPX6969) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu SPX6969 (SPX6969), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:08:32 (UTC+8)
SPX6969 (SPX6969) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für SPX6969 (SPX6969), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 140.58K
Gesamtangebot:
$ 1000.00M
Umlaufangebot:
$ 1000.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 140.58K
Allzeithoch:
$ 0.00302399
Allzeittief:
$ 0.00010856
Aktueller Preis:
$ 0.00014058
SPX6969 (SPX6969)-Informationen

SPX6969 is a meme-inspired cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to blend humor, community engagement, and innovative approaches to challenge traditional financial markets. Positioned as a cultural glitch in the crypto universe, SPX6969 focuses on creating a decentralized community of traders and meme creators. The roadmap includes phases of growth through viral marketing campaigns, influencer partnerships, and the introduction of utilities like NFTs and staking pools. SPX6969 stands out by offering a fun and dynamic approach to cryptocurrency trading, encouraging participants to explore new possibilities within the digital finance

Offizielle Website:
https://www.spx6969.com/

SPX6969 (SPX6969) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von SPX6969 (SPX6969) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von SPX6969-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele SPX6969-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von SPX6969 verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des SPX6969 -Tokens!

SPX6969 Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich SPX6969 entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose SPX6969 kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

