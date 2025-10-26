SPX6969 (SPX6969) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00028837 $ 0.00028837 $ 0.00028837 24H Tief $ 0.00030011 $ 0.00030011 $ 0.00030011 24H Hoch 24H Tief $ 0.00028837$ 0.00028837 $ 0.00028837 24H Hoch $ 0.00030011$ 0.00030011 $ 0.00030011 Allzeithoch $ 0.00302399$ 0.00302399 $ 0.00302399 Niedrigster Preis $ 0.000182$ 0.000182 $ 0.000182 Preisänderung (1H) +0.85% Preisänderung (1T) -0.31% Preisänderung (7T) -3.04% Preisänderung (7T) -3.04%

Der Echtzeitpreis von SPX6969 (SPX6969) beträgt $0.00029539. In den letzten 24 Stunden wurde SPX6969 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00028837 und einem Höchstpreis von $ 0.00030011 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPX6969 liegt bei $ 0.00302399, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000182.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPX6969 im letzten Stunde um +0.85%, in den letzten 24 Stunden um -0.31% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SPX6969 (SPX6969) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 295.80K$ 295.80K $ 295.80K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 295.80K$ 295.80K $ 295.80K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,998,558.98507 999,998,558.98507 999,998,558.98507

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SPX6969 beträgt $ 295.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPX6969 liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999998558.98507. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 295.80K.