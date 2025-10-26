Der Echtzeitpreis von SPX6969 beträgt heute 0.00029539 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPX6969-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPX6969-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von SPX6969 beträgt heute 0.00029539 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPX6969-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPX6969-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SPX6969

SPX6969-Preisinformationen

Offizielle SPX6969-Website

SPX6969-Tokenökonomie

SPX6969-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

SPX6969 Logo

SPX6969 Preis (SPX6969)

Nicht aufgelistet

1 SPX6969 zu USD Echtzeitpreis:

$0.00029384
$0.00029384$0.00029384
-0.80%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
SPX6969 (SPX6969) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:15:18 (UTC+8)

SPX6969 (SPX6969) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00028837
$ 0.00028837$ 0.00028837
24H Tief
$ 0.00030011
$ 0.00030011$ 0.00030011
24H Hoch

$ 0.00028837
$ 0.00028837$ 0.00028837

$ 0.00030011
$ 0.00030011$ 0.00030011

$ 0.00302399
$ 0.00302399$ 0.00302399

$ 0.000182
$ 0.000182$ 0.000182

+0.85%

-0.31%

-3.04%

-3.04%

Der Echtzeitpreis von SPX6969 (SPX6969) beträgt $0.00029539. In den letzten 24 Stunden wurde SPX6969 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00028837 und einem Höchstpreis von $ 0.00030011 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPX6969 liegt bei $ 0.00302399, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000182.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPX6969 im letzten Stunde um +0.85%, in den letzten 24 Stunden um -0.31% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SPX6969 (SPX6969) Marktinformationen

$ 295.80K
$ 295.80K$ 295.80K

--
----

$ 295.80K
$ 295.80K$ 295.80K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,558.98507
999,998,558.98507 999,998,558.98507

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SPX6969 beträgt $ 295.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPX6969 liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999998558.98507. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 295.80K.

SPX6969 (SPX6969)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von SPX6969 zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von SPX6969 zu USD bei $ -0.0000765290.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von SPX6969 zu USD bei $ -0.0002182125.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von SPX6969 zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.31%
30 Tage$ -0.0000765290-25.90%
60 Tage$ -0.0002182125-73.87%
90 Tage$ 0--

Was ist SPX6969 (SPX6969)

SPX6969 is a meme-inspired cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to blend humor, community engagement, and innovative approaches to challenge traditional financial markets. Positioned as a cultural glitch in the crypto universe, SPX6969 focuses on creating a decentralized community of traders and meme creators. The roadmap includes phases of growth through viral marketing campaigns, influencer partnerships, and the introduction of utilities like NFTs and staking pools. SPX6969 stands out by offering a fun and dynamic approach to cryptocurrency trading, encouraging participants to explore new possibilities within the digital finance

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

SPX6969 (SPX6969) Ressource

Offizielle Website

SPX6969-Preisprognose (USD)

Wie viel wird SPX6969 (SPX6969) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre SPX6969-(SPX6969)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für SPX6969 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die SPX6969-Preisprognose an!

SPX6969 zu lokalen Währungen

SPX6969 (SPX6969) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von SPX6969 (SPX6969) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SPX6969 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu SPX6969 (SPX6969)

Wie viel ist SPX6969 (SPX6969) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SPX6969 in USD beträgt 0.00029539 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SPX6969-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SPX6969-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00029539. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SPX6969?
Die Marktkapitalisierung von SPX6969 beträgt $ 295.80K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SPX6969?
Das Umlaufangebot von SPX6969 beträgt 1000.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SPX6969?
SPX6969 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00302399 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SPX6969?
SPX6969 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000182 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SPX6969?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SPX6969 beträgt -- USD.
Wird SPX6969 dieses Jahr noch steigen?
SPX6969 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SPX6969-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:15:18 (UTC+8)

SPX6969 (SPX6969) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,701.35
$113,701.35$113,701.35

+2.07%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,046.34
$4,046.34$4,046.34

+2.88%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05491
$0.05491$0.05491

-19.95%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3597
$6.3597$6.3597

-13.37%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.86
$197.86$197.86

+3.11%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,046.34
$4,046.34$4,046.34

+2.88%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,701.35
$113,701.35$113,701.35

+2.07%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6489
$2.6489$2.6489

+1.95%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.86
$197.86$197.86

+3.11%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20194
$0.20194$0.20194

+2.90%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4215
$0.4215$0.4215

+602.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

-31.06%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052704
$0.052704$0.052704

-84.94%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1920
$0.1920$0.1920

-82.26%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4215
$0.4215$0.4215

+602.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000257
$0.0000000000000000000257$0.0000000000000000000257

+133.63%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009769
$0.000000000000000009769$0.000000000000000009769

+77.61%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.14116
$0.14116$0.14116

+72.77%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115425
$0.115425$0.115425

+46.19%