Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für SPURDO (SPURDO), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
This is a historically top-tier super meme. The image of SPURDO originally stemmed from a crude character called "pedobear" sprite, created by a Finnish internet user in 2008. In early 2009, SPURDO went viral rapidly on 4chan and became an iconic community meme. It directly influenced the perception of meme art styles, such as the subsequent rough and simplistic aesthetics of 4chan memes like PEPE, BOBO, and APU. SPURDO is a super meme of the same era and caliber as PEPE, APU, BOBO, and BONK, with market capitalizations ranging from hundreds of millions to tens of billions of dollars. SPURDO represents the return of original memecoins and the cultural revival of meme coins. Its meme value has never been fully realized—its worth should be in the range of $2-5 billion. SPURDO embodies the early internet ethos of "anonymous culture" and "absurdist culture," serving as an identity marker for insiders! It symbolizes an era of internet culture—anonymous, nonsensical, yet focused on community bonding and pure entertainment. In today’s highly commercialized, algorithm-driven social media landscape, SPURDO’s cultural-spirit meme remains a banner, reminding people of the pure authenticity of internet culture! Vitalik is our top holder.
SPURDO (SPURDO) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von SPURDO (SPURDO) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von SPURDO-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele SPURDO-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
SPURDO Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich SPURDO entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose SPURDO kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
