SprotoStrategy (SPRSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001349 $ 0.00001349 $ 0.00001349 24H Tief $ 0.00001372 $ 0.00001372 $ 0.00001372 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001349$ 0.00001349 $ 0.00001349 24H Hoch $ 0.00001372$ 0.00001372 $ 0.00001372 Allzeithoch $ 0.00029413$ 0.00029413 $ 0.00029413 Niedrigster Preis $ 0.00001296$ 0.00001296 $ 0.00001296 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) +0.87% Preisänderung (7T) +2.31% Preisänderung (7T) +2.31%

Der Echtzeitpreis von SprotoStrategy (SPRSTR) beträgt $0.00001368. In den letzten 24 Stunden wurde SPRSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001349 und einem Höchstpreis von $ 0.00001372 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPRSTR liegt bei $ 0.00029413, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001296.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPRSTR im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.87% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SprotoStrategy (SPRSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.68K$ 13.68K $ 13.68K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.68K$ 13.68K $ 13.68K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SprotoStrategy beträgt $ 13.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPRSTR liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.68K.