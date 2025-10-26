Der Echtzeitpreis von Sploots by Virtuals beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPLOOT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPLOOT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Sploots by Virtuals beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPLOOT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPLOOT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SPLOOT

SPLOOT-Preisinformationen

Offizielle SPLOOT-Website

SPLOOT-Tokenökonomie

SPLOOT-Preisprognose

Sploots by Virtuals Preis (SPLOOT)

1 SPLOOT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00049924
$0.00049924$0.00049924
-14.60%1D
USD
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:13:00 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198963
$ 0.00198963$ 0.00198963

$ 0
$ 0$ 0

+0.81%

-14.62%

+3.55%

+3.55%

Der Echtzeitpreis von Sploots by Virtuals (SPLOOT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SPLOOT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPLOOT liegt bei $ 0.00198963, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPLOOT im letzten Stunde um +0.81%, in den letzten 24 Stunden um -14.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Marktinformationen

$ 498.52K
$ 498.52K$ 498.52K

--
----

$ 498.52K
$ 498.52K$ 498.52K

997.25M
997.25M 997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sploots by Virtuals beträgt $ 498.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPLOOT liegt bei 997.25M, das Gesamtangebot bei 997247740.9496186. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 498.52K.

Sploots by Virtuals (SPLOOT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Sploots by Virtuals zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Sploots by Virtuals zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Sploots by Virtuals zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Sploots by Virtuals zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-14.62%
30 Tage$ 0-60.83%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Ressource

Sploots by Virtuals-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Sploots by Virtuals (SPLOOT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Sploots by Virtuals-(SPLOOT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Sploots by Virtuals zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Sploots by Virtuals-Preisprognose an!

SPLOOT zu lokalen Währungen

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Sploots by Virtuals (SPLOOT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SPLOOT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Wie viel ist Sploots by Virtuals (SPLOOT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SPLOOT in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SPLOOT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SPLOOT-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sploots by Virtuals?
Die Marktkapitalisierung von SPLOOT beträgt $ 498.52K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SPLOOT?
Das Umlaufangebot von SPLOOT beträgt 997.25M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SPLOOT?
SPLOOT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00198963 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SPLOOT?
SPLOOT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SPLOOT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SPLOOT beträgt -- USD.
Wird SPLOOT dieses Jahr noch steigen?
SPLOOT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SPLOOT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Sploots by Virtuals (SPLOOT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

