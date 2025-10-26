Sploots by Virtuals (SPLOOT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00198963$ 0.00198963 $ 0.00198963 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.81% Preisänderung (1T) -14.62% Preisänderung (7T) +3.55% Preisänderung (7T) +3.55%

Der Echtzeitpreis von Sploots by Virtuals (SPLOOT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SPLOOT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPLOOT liegt bei $ 0.00198963, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPLOOT im letzten Stunde um +0.81%, in den letzten 24 Stunden um -14.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 498.52K$ 498.52K $ 498.52K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 498.52K$ 498.52K $ 498.52K Umlaufangebot 997.25M 997.25M 997.25M Gesamtangebot 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sploots by Virtuals beträgt $ 498.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPLOOT liegt bei 997.25M, das Gesamtangebot bei 997247740.9496186. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 498.52K.