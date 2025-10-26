Splash Token (SPLASH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0063972$ 0.0063972 $ 0.0063972 Niedrigster Preis $ 0.00044358$ 0.00044358 $ 0.00044358 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Splash Token (SPLASH) beträgt $0.0004438. In den letzten 24 Stunden wurde SPLASH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPLASH liegt bei $ 0.0063972, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00044358.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPLASH im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Splash Token (SPLASH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 410.52K$ 410.52K $ 410.52K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 443.81K$ 443.81K $ 443.81K Umlaufangebot 925.00M 925.00M 925.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Splash Token beträgt $ 410.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPLASH liegt bei 925.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 443.81K.