Der Echtzeitpreis von Splash Token beträgt heute 0.0004438 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPLASH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPLASH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Splash Token beträgt heute 0.0004438 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPLASH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPLASH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SPLASH

SPLASH-Preisinformationen

SPLASH-Whitepaper

Offizielle SPLASH-Website

SPLASH-Tokenökonomie

SPLASH-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Splash Token Logo

Splash Token Preis (SPLASH)

Nicht aufgelistet

1 SPLASH zu USD Echtzeitpreis:

$0.0004438
$0.0004438$0.0004438
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Splash Token (SPLASH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:15:11 (UTC+8)

Splash Token (SPLASH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0063972
$ 0.0063972$ 0.0063972

$ 0.00044358
$ 0.00044358$ 0.00044358

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Splash Token (SPLASH) beträgt $0.0004438. In den letzten 24 Stunden wurde SPLASH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPLASH liegt bei $ 0.0063972, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00044358.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPLASH im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Splash Token (SPLASH) Marktinformationen

$ 410.52K
$ 410.52K$ 410.52K

--
----

$ 443.81K
$ 443.81K$ 443.81K

925.00M
925.00M 925.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Splash Token beträgt $ 410.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPLASH liegt bei 925.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 443.81K.

Splash Token (SPLASH)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Splash Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Splash Token zu USD bei $ -0.0000283232.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Splash Token zu USD bei $ -0.0000720434.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Splash Token zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0000283232-6.38%
60 Tage$ -0.0000720434-16.23%
90 Tage$ 0--

Was ist Splash Token (SPLASH)

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings.

The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms.

$SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Splash Token (SPLASH) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Splash Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Splash Token (SPLASH) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Splash Token-(SPLASH)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Splash Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Splash Token-Preisprognose an!

SPLASH zu lokalen Währungen

Splash Token (SPLASH) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Splash Token (SPLASH) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SPLASH Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Splash Token (SPLASH)

Wie viel ist Splash Token (SPLASH) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SPLASH in USD beträgt 0.0004438 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SPLASH-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SPLASH-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0004438. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Splash Token?
Die Marktkapitalisierung von SPLASH beträgt $ 410.52K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SPLASH?
Das Umlaufangebot von SPLASH beträgt 925.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SPLASH?
SPLASH erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0063972 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SPLASH?
SPLASH verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00044358 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SPLASH?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SPLASH beträgt -- USD.
Wird SPLASH dieses Jahr noch steigen?
SPLASH könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SPLASH-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:15:11 (UTC+8)

Splash Token (SPLASH) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,701.35
$113,701.35$113,701.35

+2.07%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,046.34
$4,046.34$4,046.34

+2.88%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05491
$0.05491$0.05491

-19.95%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3597
$6.3597$6.3597

-13.37%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.86
$197.86$197.86

+3.11%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,046.34
$4,046.34$4,046.34

+2.88%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,701.35
$113,701.35$113,701.35

+2.07%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6489
$2.6489$2.6489

+1.95%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.86
$197.86$197.86

+3.11%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20194
$0.20194$0.20194

+2.90%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4215
$0.4215$0.4215

+602.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

-31.06%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052704
$0.052704$0.052704

-84.94%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1920
$0.1920$0.1920

-82.26%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4215
$0.4215$0.4215

+602.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000257
$0.0000000000000000000257$0.0000000000000000000257

+133.63%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009769
$0.000000000000000009769$0.000000000000000009769

+77.61%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.14116
$0.14116$0.14116

+72.77%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115425
$0.115425$0.115425

+46.19%