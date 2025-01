Was ist SPLASH AI (SPLASH)

Splash AI combines the strengths of AI-powered crypto analyst (@aixbt_agent) and investment DAO management (@Vader_AI_) while utilizing the innovative blockchain capabilities of the SUI Network. As the AIXBT of the SUI Network, SplashAI specializes in delivering crypto market intelligence, automating the tracking of market trends, interpreting data, and providing insights, narrative analysis, price data, and market trend predictions. As a financial agent akin to VaderAI, it will specialize in DAO asset management utilizing real-time market analysis to optimize investment strategies and build robust portfolios.

SPLASH AI (SPLASH) Ressource Whitepaper Offizielle Website