spiritcoin (SPIRITCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +1.10% Preisänderung (7T) +1.10%

Der Echtzeitpreis von spiritcoin (SPIRITCOIN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SPIRITCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPIRITCOIN liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPIRITCOIN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +1.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

spiritcoin (SPIRITCOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.80K$ 6.80K $ 6.80K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.80K$ 6.80K $ 6.80K Umlaufangebot 999.58M 999.58M 999.58M Gesamtangebot 999,577,448.171591 999,577,448.171591 999,577,448.171591

Die aktuelle Marktkapitalisierung von spiritcoin beträgt $ 6.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPIRITCOIN liegt bei 999.58M, das Gesamtangebot bei 999577448.171591. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.80K.