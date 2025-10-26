SpaceX PreStocks (SPACEX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 207.56 $ 207.56 $ 207.56 24H Tief $ 214.04 $ 214.04 $ 214.04 24H Hoch 24H Tief $ 207.56$ 207.56 $ 207.56 24H Hoch $ 214.04$ 214.04 $ 214.04 Allzeithoch $ 247.47$ 247.47 $ 247.47 Niedrigster Preis $ 183.18$ 183.18 $ 183.18 Preisänderung (1H) +1.34% Preisänderung (1T) +2.65% Preisänderung (7T) +8.03% Preisänderung (7T) +8.03%

Der Echtzeitpreis von SpaceX PreStocks (SPACEX) beträgt $214.01. In den letzten 24 Stunden wurde SPACEX zwischen einem Tiefstpreis von $ 207.56 und einem Höchstpreis von $ 214.04 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPACEX liegt bei $ 247.47, der bisherige Tiefstpreis bei $ 183.18.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPACEX im letzten Stunde um +1.34%, in den letzten 24 Stunden um +2.65% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SpaceX PreStocks (SPACEX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 667.70K$ 667.70K $ 667.70K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 667.70K$ 667.70K $ 667.70K Umlaufangebot 3.12K 3.12K 3.12K Gesamtangebot 3,119.877999893 3,119.877999893 3,119.877999893

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SpaceX PreStocks beträgt $ 667.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPACEX liegt bei 3.12K, das Gesamtangebot bei 3119.877999893. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 667.70K.