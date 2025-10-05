Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00025493 24H Hoch $ 0.00027922 Allzeithoch $ 0.00185863 Niedrigster Preis $ 0.00013081 Preisänderung (1H) +1.95% Preisänderung (1T) -1.70% Preisänderung (7T) -34.84%

Der Echtzeitpreis von Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) beträgt $0.00027166. In den letzten 24 Stunden wurde SOVRA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00025493 und einem Höchstpreis von $ 0.00027922 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOVRA liegt bei $ 0.00185863, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00013081.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOVRA im letzten Stunde um +1.95%, in den letzten 24 Stunden um -1.70% und in den vergangenen 7 Tagen um -34.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 271.66K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 271.66K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sovra Ai by Virtuals beträgt $ 271.66K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SOVRA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 271.66K.