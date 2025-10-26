SoulPeg USD (SPUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.998208 $ 0.998208 $ 0.998208 24H Tief $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24H Hoch 24H Tief $ 0.998208$ 0.998208 $ 0.998208 24H Hoch $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Allzeithoch $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Niedrigster Preis $ 0.97149$ 0.97149 $ 0.97149 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.07% Preisänderung (7T) +0.07%

Der Echtzeitpreis von SoulPeg USD (SPUSD) beträgt $1.003. In den letzten 24 Stunden wurde SPUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.998208 und einem Höchstpreis von $ 1.004 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPUSD liegt bei $ 1.014, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.97149.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPUSD im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SoulPeg USD (SPUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Umlaufangebot 1.45M 1.45M 1.45M Gesamtangebot 1,447,611.911479 1,447,611.911479 1,447,611.911479

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SoulPeg USD beträgt $ 1.45M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPUSD liegt bei 1.45M, das Gesamtangebot bei 1447611.911479. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.45M.