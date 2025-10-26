Der Echtzeitpreis von Soulbucks beträgt heute 0.00011 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SBX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SBX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Soulbucks beträgt heute 0.00011 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SBX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SBX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SBX

SBX-Preisinformationen

Offizielle SBX-Website

SBX-Tokenökonomie

SBX-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Soulbucks Logo

Soulbucks Preis (SBX)

Nicht aufgelistet

1 SBX zu USD Echtzeitpreis:

$0.00011
$0.00011$0.00011
-26.60%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Soulbucks (SBX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:23:26 (UTC+8)

Soulbucks (SBX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00009001
$ 0.00009001$ 0.00009001
24H Tief
$ 0.00015003
$ 0.00015003$ 0.00015003
24H Hoch

$ 0.00009001
$ 0.00009001$ 0.00009001

$ 0.00015003
$ 0.00015003$ 0.00015003

$ 0.00791712
$ 0.00791712$ 0.00791712

$ 0.000040
$ 0.000040$ 0.000040

+0.00%

-26.67%

-8.34%

-8.34%

Der Echtzeitpreis von Soulbucks (SBX) beträgt $0.00011. In den letzten 24 Stunden wurde SBX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00009001 und einem Höchstpreis von $ 0.00015003 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SBX liegt bei $ 0.00791712, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000040.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SBX im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um -26.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Soulbucks (SBX) Marktinformationen

$ 14.13K
$ 14.13K$ 14.13K

--
----

$ 110.00K
$ 110.00K$ 110.00K

128.41M
128.41M 128.41M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Soulbucks beträgt $ 14.13K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SBX liegt bei 128.41M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 110.00K.

Soulbucks (SBX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Soulbucks zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Soulbucks zu USD bei $ -0.0000092085.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Soulbucks zu USD bei $ -0.0000688988.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Soulbucks zu USD bei $ -0.002885458972766073.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-26.67%
30 Tage$ -0.0000092085-8.37%
60 Tage$ -0.0000688988-62.63%
90 Tage$ -0.002885458972766073-96.32%

Was ist Soulbucks (SBX)

Soulbound TV is a decentralized livestreaming and entertainment platform that integrates blockchain-based incentives for creators and viewers. Built on StreamFi and DeFi infrastructure, it allows users to earn Soulbucks (SBX) through tipping, in-stream engagement, and on-chain prediction participation. The platform supports livestreaming, community creation, gamified viewer interaction, and a tokenized XP system that tracks reputation and activity. Soulbound TV aims to give creators direct monetization tools and users meaningful on-chain engagement in a decentralized, creator-first ecosystem.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Soulbucks (SBX) Ressource

Offizielle Website

Soulbucks-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Soulbucks (SBX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Soulbucks-(SBX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Soulbucks zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Soulbucks-Preisprognose an!

SBX zu lokalen Währungen

Soulbucks (SBX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Soulbucks (SBX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SBX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Soulbucks (SBX)

Wie viel ist Soulbucks (SBX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SBX in USD beträgt 0.00011 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SBX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SBX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00011. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Soulbucks?
Die Marktkapitalisierung von SBX beträgt $ 14.13K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SBX?
Das Umlaufangebot von SBX beträgt 128.41M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SBX?
SBX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00791712 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SBX?
SBX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000040 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SBX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SBX beträgt -- USD.
Wird SBX dieses Jahr noch steigen?
SBX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SBX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:23:26 (UTC+8)

Soulbucks (SBX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,750.58
$113,750.58$113,750.58

+2.12%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,078.69
$4,078.69$4,078.69

+3.71%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04563
$0.04563$0.04563

-33.48%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.5000
$6.5000$6.5000

-11.46%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.10
$199.10$199.10

+3.75%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,078.69
$4,078.69$4,078.69

+3.71%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,750.58
$113,750.58$113,750.58

+2.12%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.10
$199.10$199.10

+3.75%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6365
$2.6365$2.6365

+1.47%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20265
$0.20265$0.20265

+3.27%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0700
$0.0700$0.0700

+16.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000073
$0.000000000000073$0.000000000000073

-44.69%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.048861
$0.048861$0.048861

-86.03%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13730
$0.13730$0.13730

+77.91%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13333
$0.13333$0.13333

+63.19%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2582
$0.2582$0.2582

+52.96%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.118364
$0.118364$0.118364

+49.91%

CYGNUS Logo

CYGNUS

CGN

$0.006207
$0.006207$0.006207

+45.70%