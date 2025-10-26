Soulbucks (SBX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00009001 $ 0.00009001 $ 0.00009001 24H Tief $ 0.00015003 $ 0.00015003 $ 0.00015003 24H Hoch 24H Tief $ 0.00009001$ 0.00009001 $ 0.00009001 24H Hoch $ 0.00015003$ 0.00015003 $ 0.00015003 Allzeithoch $ 0.00791712$ 0.00791712 $ 0.00791712 Niedrigster Preis $ 0.000040$ 0.000040 $ 0.000040 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) -26.67% Preisänderung (7T) -8.34% Preisänderung (7T) -8.34%

Der Echtzeitpreis von Soulbucks (SBX) beträgt $0.00011. In den letzten 24 Stunden wurde SBX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00009001 und einem Höchstpreis von $ 0.00015003 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SBX liegt bei $ 0.00791712, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000040.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SBX im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um -26.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Soulbucks (SBX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.13K$ 14.13K $ 14.13K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 110.00K$ 110.00K $ 110.00K Umlaufangebot 128.41M 128.41M 128.41M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Soulbucks beträgt $ 14.13K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SBX liegt bei 128.41M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 110.00K.