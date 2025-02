Was ist SoulboundID (SOULB)

Soulbound ID is a groundbreaking blockchain-based digital identity solution that revolutionizes interactions within the Stobox Ecosystem. The Soulbound ID provides a single, compliant, and user-friendly access point for a wide range of security tokens and services, making the world of tokenization and digital assets more accessible than ever before.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

SoulboundID (SOULB) Ressource Whitepaper Offizielle Website