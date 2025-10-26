Soul Graph (GRPH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00104706 $ 0.00104706 $ 0.00104706 24H Tief $ 0.00113291 $ 0.00113291 $ 0.00113291 24H Hoch 24H Tief $ 0.00104706$ 0.00104706 $ 0.00104706 24H Hoch $ 0.00113291$ 0.00113291 $ 0.00113291 Allzeithoch $ 0.064363$ 0.064363 $ 0.064363 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.81% Preisänderung (1T) -0.29% Preisänderung (7T) +5.75% Preisänderung (7T) +5.75%

Der Echtzeitpreis von Soul Graph (GRPH) beträgt $0.0011046. In den letzten 24 Stunden wurde GRPH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00104706 und einem Höchstpreis von $ 0.00113291 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GRPH liegt bei $ 0.064363, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GRPH im letzten Stunde um -0.81%, in den letzten 24 Stunden um -0.29% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Soul Graph (GRPH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Umlaufangebot 999.90M 999.90M 999.90M Gesamtangebot 999,896,063.138435 999,896,063.138435 999,896,063.138435

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Soul Graph beträgt $ 1.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GRPH liegt bei 999.90M, das Gesamtangebot bei 999896063.138435. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.10M.