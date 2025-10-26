Der Echtzeitpreis von Soul Graph beträgt heute 0.0011046 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GRPH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GRPH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Soul Graph beträgt heute 0.0011046 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GRPH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GRPH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über GRPH

GRPH-Preisinformationen

GRPH-Whitepaper

Offizielle GRPH-Website

GRPH-Tokenökonomie

GRPH-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Soul Graph Logo

Soul Graph Preis (GRPH)

Nicht aufgelistet

1 GRPH zu USD Echtzeitpreis:

$0.0011046
$0.0011046$0.0011046
-0.20%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Soul Graph (GRPH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:12:39 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00104706
$ 0.00104706$ 0.00104706
24H Tief
$ 0.00113291
$ 0.00113291$ 0.00113291
24H Hoch

$ 0.00104706
$ 0.00104706$ 0.00104706

$ 0.00113291
$ 0.00113291$ 0.00113291

$ 0.064363
$ 0.064363$ 0.064363

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

-0.29%

+5.75%

+5.75%

Der Echtzeitpreis von Soul Graph (GRPH) beträgt $0.0011046. In den letzten 24 Stunden wurde GRPH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00104706 und einem Höchstpreis von $ 0.00113291 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GRPH liegt bei $ 0.064363, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GRPH im letzten Stunde um -0.81%, in den letzten 24 Stunden um -0.29% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Soul Graph (GRPH) Marktinformationen

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

999.90M
999.90M 999.90M

999,896,063.138435
999,896,063.138435 999,896,063.138435

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Soul Graph beträgt $ 1.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GRPH liegt bei 999.90M, das Gesamtangebot bei 999896063.138435. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.10M.

Soul Graph (GRPH)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Soul Graph zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Soul Graph zu USD bei $ -0.0001446020.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Soul Graph zu USD bei $ -0.0006564445.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Soul Graph zu USD bei $ -0.0027768778070610356.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.29%
30 Tage$ -0.0001446020-13.09%
60 Tage$ -0.0006564445-59.42%
90 Tage$ -0.0027768778070610356-71.54%

Was ist Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Soul Graph (GRPH) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Soul Graph-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Soul Graph (GRPH) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Soul Graph-(GRPH)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Soul Graph zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Soul Graph-Preisprognose an!

GRPH zu lokalen Währungen

Soul Graph (GRPH) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Soul Graph (GRPH) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GRPH Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Soul Graph (GRPH)

Wie viel ist Soul Graph (GRPH) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GRPH in USD beträgt 0.0011046 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GRPH-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GRPH-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0011046. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Soul Graph?
Die Marktkapitalisierung von GRPH beträgt $ 1.10M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GRPH?
Das Umlaufangebot von GRPH beträgt 999.90M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GRPH?
GRPH erreichte einen Allzeithochpreis von 0.064363 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GRPH?
GRPH verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GRPH?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GRPH beträgt -- USD.
Wird GRPH dieses Jahr noch steigen?
GRPH könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GRPH-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:12:39 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,486.14
$112,486.14$112,486.14

+0.98%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,978.64
$3,978.64$3,978.64

+1.16%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05421
$0.05421$0.05421

-20.97%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2820
$6.2820$6.2820

-14.43%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.54
$194.54$194.54

+1.38%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,978.64
$3,978.64$3,978.64

+1.16%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,486.14
$112,486.14$112,486.14

+0.98%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6219
$2.6219$2.6219

+0.91%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.54
$194.54$194.54

+1.38%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19854
$0.19854$0.19854

+1.17%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0994
$1.0994$1.0994

+1,732.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051356
$0.051356$0.051356

-85.32%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1807
$0.1807$0.1807

-83.30%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0994
$1.0994$1.0994

+1,732.33%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15338
$0.15338$0.15338

+87.73%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000197
$0.0000000000000000000197$0.0000000000000000000197

+79.09%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.112429
$0.112429$0.112429

+42.39%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03151
$0.03151$0.03151

+27.77%