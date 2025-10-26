SOSANA (SOSANA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.221496 $ 0.221496 $ 0.221496 24H Tief $ 0.24854 $ 0.24854 $ 0.24854 24H Hoch 24H Tief $ 0.221496$ 0.221496 $ 0.221496 24H Hoch $ 0.24854$ 0.24854 $ 0.24854 Allzeithoch $ 0.496509$ 0.496509 $ 0.496509 Niedrigster Preis $ 0.160209$ 0.160209 $ 0.160209 Preisänderung (1H) -0.33% Preisänderung (1T) +10.12% Preisänderung (7T) +4.13% Preisänderung (7T) +4.13%

Der Echtzeitpreis von SOSANA (SOSANA) beträgt $0.247068. In den letzten 24 Stunden wurde SOSANA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.221496 und einem Höchstpreis von $ 0.24854 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOSANA liegt bei $ 0.496509, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.160209.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOSANA im letzten Stunde um -0.33%, in den letzten 24 Stunden um +10.12% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SOSANA (SOSANA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 21.96M$ 21.96M $ 21.96M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 21.96M$ 21.96M $ 21.96M Umlaufangebot 88.89M 88.89M 88.89M Gesamtangebot 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SOSANA beträgt $ 21.96M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SOSANA liegt bei 88.89M, das Gesamtangebot bei 88888888.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 21.96M.