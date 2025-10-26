Der Echtzeitpreis von SOSANA beträgt heute 0.247068 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SOSANA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SOSANA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von SOSANA beträgt heute 0.247068 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SOSANA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SOSANA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SOSANA

SOSANA-Preisinformationen

Offizielle SOSANA-Website

SOSANA-Tokenökonomie

SOSANA-Preisprognose

$0.24643
$0.24643$0.24643
+9.80%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
SOSANA (SOSANA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:40:09 (UTC+8)

SOSANA (SOSANA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.221496
$ 0.221496$ 0.221496
24H Tief
$ 0.24854
$ 0.24854$ 0.24854
24H Hoch

$ 0.221496
$ 0.221496$ 0.221496

$ 0.24854
$ 0.24854$ 0.24854

$ 0.496509
$ 0.496509$ 0.496509

$ 0.160209
$ 0.160209$ 0.160209

-0.33%

+10.12%

+4.13%

+4.13%

Der Echtzeitpreis von SOSANA (SOSANA) beträgt $0.247068. In den letzten 24 Stunden wurde SOSANA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.221496 und einem Höchstpreis von $ 0.24854 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOSANA liegt bei $ 0.496509, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.160209.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOSANA im letzten Stunde um -0.33%, in den letzten 24 Stunden um +10.12% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SOSANA (SOSANA) Marktinformationen

$ 21.96M
$ 21.96M$ 21.96M

--
----

$ 21.96M
$ 21.96M$ 21.96M

88.89M
88.89M 88.89M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SOSANA beträgt $ 21.96M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SOSANA liegt bei 88.89M, das Gesamtangebot bei 88888888.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 21.96M.

SOSANA (SOSANA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von SOSANA zu USD bei $ +0.02270259.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von SOSANA zu USD bei $ +0.0563347405.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von SOSANA zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von SOSANA zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.02270259+10.12%
30 Tage$ +0.0563347405+22.80%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist SOSANA (SOSANA)

Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it’s powered by something bigger: trust. This isn’t just another meme token. It’s a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

SOSANA (SOSANA) Ressource

Offizielle Website

SOSANA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird SOSANA (SOSANA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre SOSANA-(SOSANA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für SOSANA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die SOSANA-Preisprognose an!

SOSANA zu lokalen Währungen

SOSANA (SOSANA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von SOSANA (SOSANA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SOSANA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu SOSANA (SOSANA)

Wie viel ist SOSANA (SOSANA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SOSANA in USD beträgt 0.247068 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SOSANA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SOSANA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.247068. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SOSANA?
Die Marktkapitalisierung von SOSANA beträgt $ 21.96M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SOSANA?
Das Umlaufangebot von SOSANA beträgt 88.89M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SOSANA?
SOSANA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.496509 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SOSANA?
SOSANA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.160209 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SOSANA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SOSANA beträgt -- USD.
Wird SOSANA dieses Jahr noch steigen?
SOSANA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SOSANA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:40:09 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

