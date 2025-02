Was ist Sopermen (SOOPY)

Soopy is a meme cryptocurrency token on the Solana, Inevitably, that caused related meme crypto tokens, Soopy features an variable auto-boost protocol that will adjust buybacks based on transaction volumes every 24 hours. The Soopy team claims this maintains stability and is a “one of a kind function which is more powerful than just a standard buyback system.” The tokens also feature hyper-deflationary and charitable benefits. Soopy is currently somewhere between phase one and two of its roadmap, where it has successfully set up itself on social media, listings and exchange platforms.

