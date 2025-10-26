Songjam by Virtuals (SANG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00010778 $ 0.00010778 $ 0.00010778 24H Tief $ 0.00012545 $ 0.00012545 $ 0.00012545 24H Hoch 24H Tief $ 0.00010778$ 0.00010778 $ 0.00010778 24H Hoch $ 0.00012545$ 0.00012545 $ 0.00012545 Allzeithoch $ 0.0004887$ 0.0004887 $ 0.0004887 Niedrigster Preis $ 0.00005747$ 0.00005747 $ 0.00005747 Preisänderung (1H) -3.20% Preisänderung (1T) +4.90% Preisänderung (7T) +80.93% Preisänderung (7T) +80.93%

Der Echtzeitpreis von Songjam by Virtuals (SANG) beträgt $0.00011394. In den letzten 24 Stunden wurde SANG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00010778 und einem Höchstpreis von $ 0.00012545 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SANG liegt bei $ 0.0004887, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005747.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SANG im letzten Stunde um -3.20%, in den letzten 24 Stunden um +4.90% und in den vergangenen 7 Tagen um +80.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Songjam by Virtuals (SANG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 65.09K$ 65.09K $ 65.09K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 113.95K$ 113.95K $ 113.95K Umlaufangebot 571.22M 571.22M 571.22M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Songjam by Virtuals beträgt $ 65.09K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SANG liegt bei 571.22M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 113.95K.