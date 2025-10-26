SOLTAN (SOLTAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00014344 $ 0.00014344 $ 0.00014344 24H Tief $ 0.00014746 $ 0.00014746 $ 0.00014746 24H Hoch 24H Tief $ 0.00014344$ 0.00014344 $ 0.00014344 24H Hoch $ 0.00014746$ 0.00014746 $ 0.00014746 Allzeithoch $ 0.000567$ 0.000567 $ 0.000567 Niedrigster Preis $ 0.00013358$ 0.00013358 $ 0.00013358 Preisänderung (1H) +0.72% Preisänderung (1T) +2.06% Preisänderung (7T) -3.97% Preisänderung (7T) -3.97%

Der Echtzeitpreis von SOLTAN (SOLTAN) beträgt $0.00014684. In den letzten 24 Stunden wurde SOLTAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014344 und einem Höchstpreis von $ 0.00014746 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOLTAN liegt bei $ 0.000567, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00013358.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOLTAN im letzten Stunde um +0.72%, in den letzten 24 Stunden um +2.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SOLTAN (SOLTAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 147.22K$ 147.22K $ 147.22K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 147.22K$ 147.22K $ 147.22K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SOLTAN beträgt $ 147.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SOLTAN liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 147.22K.