Solotto (LOTTO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.000139 $ 0.000139 $ 0.000139 24H Tief $ 0.00014723 $ 0.00014723 $ 0.00014723 24H Hoch 24H Tief $ 0.000139$ 0.000139 $ 0.000139 24H Hoch $ 0.00014723$ 0.00014723 $ 0.00014723 Allzeithoch $ 0.00041251$ 0.00041251 $ 0.00041251 Niedrigster Preis $ 0.0000732$ 0.0000732 $ 0.0000732 Preisänderung (1H) +2.34% Preisänderung (1T) -0.27% Preisänderung (7T) -0.08% Preisänderung (7T) -0.08%

Der Echtzeitpreis von Solotto (LOTTO) beträgt $0.00014433. In den letzten 24 Stunden wurde LOTTO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000139 und einem Höchstpreis von $ 0.00014723 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LOTTO liegt bei $ 0.00041251, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000732.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LOTTO im letzten Stunde um +2.34%, in den letzten 24 Stunden um -0.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Solotto (LOTTO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 128.90K$ 128.90K $ 128.90K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 140.67K$ 140.67K $ 140.67K Umlaufangebot 892.89M 892.89M 892.89M Gesamtangebot 974,408,670.561899 974,408,670.561899 974,408,670.561899

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Solotto beträgt $ 128.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LOTTO liegt bei 892.89M, das Gesamtangebot bei 974408670.561899. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 140.67K.