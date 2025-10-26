SolNav AI (SOLNAV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -2.93% Preisänderung (1T) +6.32% Preisänderung (7T) +6.65% Preisänderung (7T) +6.65%

Der Echtzeitpreis von SolNav AI (SOLNAV) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SOLNAV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOLNAV liegt bei $ 0.00638547, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOLNAV im letzten Stunde um -2.93%, in den letzten 24 Stunden um +6.32% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SolNav AI (SOLNAV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 48.08K$ 48.08K $ 48.08K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 72.10K$ 72.10K $ 72.10K Umlaufangebot 99.94M 99.94M 99.94M Gesamtangebot 149,850,019.3681145 149,850,019.3681145 149,850,019.3681145

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SolNav AI beträgt $ 48.08K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SOLNAV liegt bei 99.94M, das Gesamtangebot bei 149850019.3681145. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 72.10K.