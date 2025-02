Was ist SolMash (MASH)

Solmash is a vibrant, community-focused open platform committed to Solana, with the goal of becoming a leading hub in this field. It provides a welcoming space for users to develop, contribute to, and shape Solana projects through Solmash. The platform is structured to feature an essential launch protocol, aimed at boosting involvement from open-source developers and various communities within the Solana ecosystem. This effort is designed to enable them to engage actively and benefit from the ongoing development and expansion of Solana.

SolMash (MASH) Ressource Offizielle Website