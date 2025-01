Was ist Solanacorn (CORN)

REAL UNICORN *nothing gram, fabricated equivalent of 1 nanogram of imaginary animal byproduct +Each token contains no less than 1 ng of unicorn kidney suspended in a proprietary blend of Yugoslavian chicken gizzards, North Korean virgin tears, and Appalachian "meth head" adrenaline gland extract (organic). ^Do not consume if you have an allergy to being based. Why $CORN? Despite claims from certain Swaps and Bots, our independent lab studies show that no real unicorn has ever been distributed on blockchain. We're here to change that. ​ Will I actually receive unicorn after purchasing the token? No, you will not receive parts of an imaginary magical creature after purchasing this token. However, we do GUARANTEE you that $CORN token is as real as any other token in your cryptocurrency wallet! ​ Where does the $CORN come from? All $CORN originated from our founder, Charlie (see more here). Like horses, unicorn kidneys weigh 500-700g. Charlie's 694.20g kidney was stolen by Candy Mountain in 2005. Thanks to recent geopolitical events and clinical-grade hallucinogens, we were able to acquire his kidney and magically inscribe it on to the Ethereum blockchain. Each $CORN token corresponds to 1 nanogram of desiccated unicorn kidney.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Solanacorn (CORN) Ressource Offizielle Website