Solana Stock Index (SSX) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Solana Stock Index (SSX), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:10:12 (UTC+8)
USD

Solana Stock Index (SSX) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Solana Stock Index (SSX), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 1.03M
$ 1.03M
Gesamtangebot:
$ 982.10M
$ 982.10M
Umlaufangebot:
$ 982.10M
$ 982.10M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 1.03M
$ 1.03M
Allzeithoch:
$ 0.00575945
$ 0.00575945
Allzeittief:
$ 0
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.00102351
$ 0.00102351

Solana Stock Index (SSX)-Informationen

The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.

Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.

$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.

Offizielle Website:
https://ssxcapital.com/

Solana Stock Index (SSX) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Solana Stock Index (SSX) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von SSX-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele SSX-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von SSX verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des SSX -Tokens!

SSX Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich SSX entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose SSX kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

