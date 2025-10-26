Solana Stock Index (SSX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0.00115168 $ 0.00115168 $ 0.00115168 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0.00115168$ 0.00115168 $ 0.00115168 Allzeithoch $ 0.00575945$ 0.00575945 $ 0.00575945 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.18% Preisänderung (1T) +6.03% Preisänderung (7T) +5.56% Preisänderung (7T) +5.56%

Der Echtzeitpreis von Solana Stock Index (SSX) beträgt $0.00104822. In den letzten 24 Stunden wurde SSX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00115168 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SSX liegt bei $ 0.00575945, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SSX im letzten Stunde um -1.18%, in den letzten 24 Stunden um +6.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Solana Stock Index (SSX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Umlaufangebot 982.10M 982.10M 982.10M Gesamtangebot 982,098,584.799377 982,098,584.799377 982,098,584.799377

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Solana Stock Index beträgt $ 1.03M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SSX liegt bei 982.10M, das Gesamtangebot bei 982098584.799377. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.03M.