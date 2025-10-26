Solana Social Explorer (SSE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00049925 $ 0.00049925 $ 0.00049925 24H Tief $ 0.00053024 $ 0.00053024 $ 0.00053024 24H Hoch 24H Tief $ 0.00049925$ 0.00049925 $ 0.00049925 24H Hoch $ 0.00053024$ 0.00053024 $ 0.00053024 Allzeithoch $ 0.0339632$ 0.0339632 $ 0.0339632 Niedrigster Preis $ 0.00043058$ 0.00043058 $ 0.00043058 Preisänderung (1H) +1.88% Preisänderung (1T) +5.24% Preisänderung (7T) +11.61% Preisänderung (7T) +11.61%

Der Echtzeitpreis von Solana Social Explorer (SSE) beträgt $0.0005378. In den letzten 24 Stunden wurde SSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00049925 und einem Höchstpreis von $ 0.00053024 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SSE liegt bei $ 0.0339632, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00043058.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SSE im letzten Stunde um +1.88%, in den letzten 24 Stunden um +5.24% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Solana Social Explorer (SSE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 526.58K$ 526.58K $ 526.58K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 526.58K$ 526.58K $ 526.58K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,997,589.62 999,997,589.62 999,997,589.62

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Solana Social Explorer beträgt $ 526.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SSE liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999997589.62. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 526.58K.