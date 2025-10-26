Der Echtzeitpreis von Solana Cat beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SOLCAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SOLCAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Solana Cat beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SOLCAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SOLCAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SOLCAT

SOLCAT-Preisinformationen

Offizielle SOLCAT-Website

SOLCAT-Tokenökonomie

SOLCAT-Preisprognose

Solana Cat Logo

Solana Cat Preis (SOLCAT)

Nicht aufgelistet

1 SOLCAT zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+2.10%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Solana Cat (SOLCAT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:17:10 (UTC+8)

Solana Cat (SOLCAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

+2.18%

-17.20%

-17.20%

Der Echtzeitpreis von Solana Cat (SOLCAT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SOLCAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOLCAT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOLCAT im letzten Stunde um -0.81%, in den letzten 24 Stunden um +2.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Solana Cat (SOLCAT) Marktinformationen

$ 37.27K
$ 37.27K$ 37.27K

--
----

$ 37.27K
$ 37.27K$ 37.27K

996.41M
996.41M 996.41M

996,411,938.454613
996,411,938.454613 996,411,938.454613

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Solana Cat beträgt $ 37.27K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SOLCAT liegt bei 996.41M, das Gesamtangebot bei 996411938.454613. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 37.27K.

Solana Cat (SOLCAT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Solana Cat zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Solana Cat zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Solana Cat zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Solana Cat zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.18%
30 Tage$ 0-48.59%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Solana Cat (SOLCAT)

SOLCAT was created when a png file was found hidden in a github linked on the Solana.com website, and then tokenized on Pump.Fun to create a fresh and unique memecoin for the trenches to enjoy! Also in addition to being a cute, simple meme that it is easy for anyone to grasp, because of Solcat’s unique origin we are focused on bringing attention to building on Solana, whether that is via coding, community building, etc.

You can just do things (on solana)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Solana Cat (SOLCAT) Ressource

Offizielle Website

Solana Cat-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Solana Cat (SOLCAT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Solana Cat-(SOLCAT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Solana Cat zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Solana Cat-Preisprognose an!

SOLCAT zu lokalen Währungen

Solana Cat (SOLCAT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Solana Cat (SOLCAT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SOLCAT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Solana Cat (SOLCAT)

Wie viel ist Solana Cat (SOLCAT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SOLCAT in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SOLCAT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SOLCAT-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Solana Cat?
Die Marktkapitalisierung von SOLCAT beträgt $ 37.27K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SOLCAT?
Das Umlaufangebot von SOLCAT beträgt 996.41M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SOLCAT?
SOLCAT erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SOLCAT?
SOLCAT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SOLCAT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SOLCAT beträgt -- USD.
Wird SOLCAT dieses Jahr noch steigen?
SOLCAT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SOLCAT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:17:10 (UTC+8)

Solana Cat (SOLCAT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

