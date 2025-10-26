SOL Runner (SOLRUNNER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000826 $ 0.00000826 $ 0.00000826 24H Tief $ 0.00000857 $ 0.00000857 $ 0.00000857 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000826$ 0.00000826 $ 0.00000826 24H Hoch $ 0.00000857$ 0.00000857 $ 0.00000857 Allzeithoch $ 0.00005759$ 0.00005759 $ 0.00005759 Niedrigster Preis $ 0.00000683$ 0.00000683 $ 0.00000683 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +2.20% Preisänderung (7T) +4.18% Preisänderung (7T) +4.18%

Der Echtzeitpreis von SOL Runner (SOLRUNNER) beträgt $0.00000858. In den letzten 24 Stunden wurde SOLRUNNER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000826 und einem Höchstpreis von $ 0.00000857 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOLRUNNER liegt bei $ 0.00005759, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000683.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOLRUNNER im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +2.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SOL Runner (SOLRUNNER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.56K$ 8.56K $ 8.56K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.56K$ 8.56K $ 8.56K Umlaufangebot 998.68M 998.68M 998.68M Gesamtangebot 998,681,066.156105 998,681,066.156105 998,681,066.156105

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SOL Runner beträgt $ 8.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SOLRUNNER liegt bei 998.68M, das Gesamtangebot bei 998681066.156105. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.56K.