SocialCrab (SCRB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00011508 $ 0.00011508 $ 0.00011508 24H Tief $ 0.00013458 $ 0.00013458 $ 0.00013458 24H Hoch 24H Tief $ 0.00011508$ 0.00011508 $ 0.00011508 24H Hoch $ 0.00013458$ 0.00013458 $ 0.00013458 Allzeithoch $ 0.00034115$ 0.00034115 $ 0.00034115 Niedrigster Preis $ 0.00003765$ 0.00003765 $ 0.00003765 Preisänderung (1H) +1.07% Preisänderung (1T) +9.02% Preisänderung (7T) -4.97% Preisänderung (7T) -4.97%

Der Echtzeitpreis von SocialCrab (SCRB) beträgt $0.00012615. In den letzten 24 Stunden wurde SCRB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00011508 und einem Höchstpreis von $ 0.00013458 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SCRB liegt bei $ 0.00034115, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003765.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SCRB im letzten Stunde um +1.07%, in den letzten 24 Stunden um +9.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SocialCrab (SCRB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 125.82K$ 125.82K $ 125.82K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 125.82K$ 125.82K $ 125.82K Umlaufangebot 999.97M 999.97M 999.97M Gesamtangebot 999,974,420.9766358 999,974,420.9766358 999,974,420.9766358

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SocialCrab beträgt $ 125.82K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SCRB liegt bei 999.97M, das Gesamtangebot bei 999974420.9766358. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 125.82K.