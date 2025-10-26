SMP7700 (SMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00014956 24H Hoch $ 0.00016029 Allzeithoch $ 0.00239094 Niedrigster Preis $ 0.00013254 Preisänderung (1H) +1.69% Preisänderung (1T) -3.45% Preisänderung (7T) -4.00%

Der Echtzeitpreis von SMP7700 (SMP) beträgt $0.00015438. In den letzten 24 Stunden wurde SMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014956 und einem Höchstpreis von $ 0.00016029 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SMP liegt bei $ 0.00239094, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00013254.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SMP im letzten Stunde um +1.69%, in den letzten 24 Stunden um -3.45% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SMP7700 (SMP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 152.47K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 152.47K Umlaufangebot 990.05M Gesamtangebot 990,046,623.5677253

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SMP7700 beträgt $ 152.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SMP liegt bei 990.05M, das Gesamtangebot bei 990046623.5677253. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 152.47K.