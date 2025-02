Was ist Smart Wallet (SWT)

This token is the main means of payment within the SWT ecosystem and partners. A number of partners include such trading platforms as EVEMarketMall and TBCC VPN, logistics organizations responsible for the delivery of goods in the Asian region. Given the wide coverage of the community and the high popularity of cryptocurrency as a trading and investment vehicle, the SWT token is used as the base coin for investing and staking programs within the Investment Fund.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Smart Wallet (SWT) Ressource Offizielle Website