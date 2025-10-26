Slopana (SLOPANA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001564 $ 0.00001564 $ 0.00001564 24H Tief $ 0.00001668 $ 0.00001668 $ 0.00001668 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001564$ 0.00001564 $ 0.00001564 24H Hoch $ 0.00001668$ 0.00001668 $ 0.00001668 Allzeithoch $ 0.00054458$ 0.00054458 $ 0.00054458 Niedrigster Preis $ 0.00001311$ 0.00001311 $ 0.00001311 Preisänderung (1H) -0.31% Preisänderung (1T) -1.99% Preisänderung (7T) -24.59% Preisänderung (7T) -24.59%

Der Echtzeitpreis von Slopana (SLOPANA) beträgt $0.00001611. In den letzten 24 Stunden wurde SLOPANA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001564 und einem Höchstpreis von $ 0.00001668 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SLOPANA liegt bei $ 0.00054458, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001311.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SLOPANA im letzten Stunde um -0.31%, in den letzten 24 Stunden um -1.99% und in den vergangenen 7 Tagen um -24.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Slopana (SLOPANA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Umlaufangebot 999.63M 999.63M 999.63M Gesamtangebot 999,629,689.704373 999,629,689.704373 999,629,689.704373

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Slopana beträgt $ 16.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SLOPANA liegt bei 999.63M, das Gesamtangebot bei 999629689.704373. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.11K.