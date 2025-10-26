Slap (SLAP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00029316 24H Hoch $ 0.00032247 Allzeithoch $ 0.00192179 Niedrigster Preis $ 0.00016264 Preisänderung (1H) +2.15% Preisänderung (1T) +8.81% Preisänderung (7T) -4.84%

Der Echtzeitpreis von Slap (SLAP) beträgt $0.00032281. In den letzten 24 Stunden wurde SLAP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00029316 und einem Höchstpreis von $ 0.00032247 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SLAP liegt bei $ 0.00192179, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00016264.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SLAP im letzten Stunde um +2.15%, in den letzten 24 Stunden um +8.81% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Slap (SLAP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 322.08K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 322.08K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Slap beträgt $ 322.08K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SLAP liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 322.08K.