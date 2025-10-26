SkyAI (SKYAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.02275796 24H Hoch $ 0.02669216 Allzeithoch $ 0.09237 Niedrigster Preis $ 0.01433298 Preisänderung (1H) -0.36% Preisänderung (1T) +2.89% Preisänderung (7T) -0.21%

Der Echtzeitpreis von SkyAI (SKYAI) beträgt $0.02401617. In den letzten 24 Stunden wurde SKYAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02275796 und einem Höchstpreis von $ 0.02669216 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SKYAI liegt bei $ 0.09237, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01433298.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SKYAI im letzten Stunde um -0.36%, in den letzten 24 Stunden um +2.89% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SkyAI (SKYAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 24.09M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 24.09M Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SkyAI beträgt $ 24.09M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SKYAI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 24.09M.