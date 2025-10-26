Skully (SKULLY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00012835 $ 0.00012835 $ 0.00012835 24H Tief $ 0.00013065 $ 0.00013065 $ 0.00013065 24H Hoch 24H Tief $ 0.00012835$ 0.00012835 $ 0.00012835 24H Hoch $ 0.00013065$ 0.00013065 $ 0.00013065 Allzeithoch $ 0.00021932$ 0.00021932 $ 0.00021932 Niedrigster Preis $ 0.00012093$ 0.00012093 $ 0.00012093 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.76% Preisänderung (7T) +1.11% Preisänderung (7T) +1.11%

Der Echtzeitpreis von Skully (SKULLY) beträgt $0.00012915. In den letzten 24 Stunden wurde SKULLY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00012835 und einem Höchstpreis von $ 0.00013065 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SKULLY liegt bei $ 0.00021932, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00012093.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SKULLY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.76% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.11% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Skully (SKULLY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 100.55K$ 100.55K $ 100.55K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 126.38K$ 126.38K $ 126.38K Umlaufangebot 778.56M 778.56M 778.56M Gesamtangebot 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Skully beträgt $ 100.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SKULLY liegt bei 778.56M, das Gesamtangebot bei 978558324.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 126.38K.