Skull of Pepe Token (SKOP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00604581 24H Hoch $ 0.00623963 Allzeithoch $ 0.142385 Niedrigster Preis $ 0.00604581 Preisänderung (1H) +0.50% Preisänderung (1T) -2.41% Preisänderung (7T) -5.21%

Der Echtzeitpreis von Skull of Pepe Token (SKOP) beträgt $0.00607986. In den letzten 24 Stunden wurde SKOP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00604581 und einem Höchstpreis von $ 0.00623963 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SKOP liegt bei $ 0.142385, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00604581.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SKOP im letzten Stunde um +0.50%, in den letzten 24 Stunden um -2.41% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Skull of Pepe Token (SKOP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 912.41K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 912.41K Umlaufangebot 150.00M Gesamtangebot 150,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Skull of Pepe Token beträgt $ 912.41K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SKOP liegt bei 150.00M, das Gesamtangebot bei 150000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 912.41K.