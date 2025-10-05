Skillful AI (SKAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00179743 24H Hoch $ 0.00183074 Allzeithoch $ 0.252674 Niedrigster Preis $ 0.00113594 Preisänderung (1H) +0.09% Preisänderung (1T) -0.63% Preisänderung (7T) -6.52%

Der Echtzeitpreis von Skillful AI (SKAI) beträgt $0.00181749. In den letzten 24 Stunden wurde SKAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00179743 und einem Höchstpreis von $ 0.00183074 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SKAI liegt bei $ 0.252674, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00113594.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SKAI im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um -0.63% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Skillful AI (SKAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 205.94K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.82M Umlaufangebot 113.37M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Skillful AI beträgt $ 205.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SKAI liegt bei 113.37M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.82M.