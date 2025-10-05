SKAINET (SKAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0089911$ 0.0089911 $ 0.0089911 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +14.60% Preisänderung (7T) +14.60%

Der Echtzeitpreis von SKAINET (SKAI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SKAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SKAI liegt bei $ 0.0089911, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SKAI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +14.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SKAINET (SKAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Umlaufangebot 999.86M 999.86M 999.86M Gesamtangebot 999,858,474.332857 999,858,474.332857 999,858,474.332857

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SKAINET beträgt $ 31.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SKAI liegt bei 999.86M, das Gesamtangebot bei 999858474.332857. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 31.16K.