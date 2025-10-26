Siyana (SYYN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000479 $ 0.00000479 $ 0.00000479 24H Tief $ 0.00000496 $ 0.00000496 $ 0.00000496 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000479$ 0.00000479 $ 0.00000479 24H Hoch $ 0.00000496$ 0.00000496 $ 0.00000496 Allzeithoch $ 0.00001493$ 0.00001493 $ 0.00001493 Niedrigster Preis $ 0.0000013$ 0.0000013 $ 0.0000013 Preisänderung (1H) -0.25% Preisänderung (1T) +0.19% Preisänderung (7T) -13.95% Preisänderung (7T) -13.95%

Der Echtzeitpreis von Siyana (SYYN) beträgt $0.00000484. In den letzten 24 Stunden wurde SYYN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000479 und einem Höchstpreis von $ 0.00000496 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SYYN liegt bei $ 0.00001493, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000013.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SYYN im letzten Stunde um -0.25%, in den letzten 24 Stunden um +0.19% und in den vergangenen 7 Tagen um -13.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Siyana (SYYN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 420.55K$ 420.55K $ 420.55K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 483.40K$ 483.40K $ 483.40K Umlaufangebot 87.00B 87.00B 87.00B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Siyana beträgt $ 420.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SYYN liegt bei 87.00B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 483.40K.