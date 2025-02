Was ist Sirius Finance (SRS)

"Cross-chain stablecoin AMM and Farming Center on Astar Network that attracts and locks tremendous value through stablecoins with low-slippage trading costs, attractive APY for liquidity providers on Astar Network, and allows for more financial innovations or yield enhancements for Astar users. Ultimately, it serves as a low-slippage swap protocol that connects Polkadot, EVM-compatible chains, other major layer1 chains and expanding use cases from stablecoins to other similarly valuable tokens. "

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Sirius Finance (SRS) Ressource Offizielle Website