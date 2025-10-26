Der Echtzeitpreis von SIMPS ON SOL beträgt heute 0.00000907 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SIMP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SIMP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von SIMPS ON SOL beträgt heute 0.00000907 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SIMP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SIMP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

SIMPS ON SOL Preis (SIMP)

1 SIMP zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.30%1D
USD
SIMPS ON SOL (SIMP) Echtzeit-Preis-Diagramm
SIMPS ON SOL (SIMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00000895
$ 0.00000895$ 0.00000895
24H Tief
$ 0.00000903
$ 0.00000903$ 0.00000903
24H Hoch

$ 0.00000895
$ 0.00000895$ 0.00000895

$ 0.00000903
$ 0.00000903$ 0.00000903

$ 0.00107703
$ 0.00107703$ 0.00107703

$ 0.00000817
$ 0.00000817$ 0.00000817

+0.78%

+1.31%

+3.92%

+3.92%

Der Echtzeitpreis von SIMPS ON SOL (SIMP) beträgt $0.00000907. In den letzten 24 Stunden wurde SIMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000895 und einem Höchstpreis von $ 0.00000903 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SIMP liegt bei $ 0.00107703, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000817.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SIMP im letzten Stunde um +0.78%, in den letzten 24 Stunden um +1.31% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SIMPS ON SOL (SIMP) Marktinformationen

$ 9.07K
$ 9.07K$ 9.07K

--
----

$ 9.07K
$ 9.07K$ 9.07K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,401.547644
999,988,401.547644 999,988,401.547644

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SIMPS ON SOL beträgt $ 9.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SIMP liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999988401.547644. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.07K.

SIMPS ON SOL (SIMP)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von SIMPS ON SOL zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von SIMPS ON SOL zu USD bei $ -0.0000022094.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von SIMPS ON SOL zu USD bei $ -0.0000080865.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von SIMPS ON SOL zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.31%
30 Tage$ -0.0000022094-24.36%
60 Tage$ -0.0000080865-89.15%
90 Tage$ 0--

Was ist SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

SIMPS ON SOL (SIMP) Ressource

Offizielle Website

SIMPS ON SOL-Preisprognose (USD)

Wie viel wird SIMPS ON SOL (SIMP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre SIMPS ON SOL-(SIMP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für SIMPS ON SOL zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die SIMPS ON SOL-Preisprognose an!

SIMP zu lokalen Währungen

SIMPS ON SOL (SIMP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von SIMPS ON SOL (SIMP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SIMP Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu SIMPS ON SOL (SIMP)

Wie viel ist SIMPS ON SOL (SIMP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SIMP in USD beträgt 0.00000907 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SIMP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SIMP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000907. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SIMPS ON SOL?
Die Marktkapitalisierung von SIMP beträgt $ 9.07K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SIMP?
Das Umlaufangebot von SIMP beträgt 999.99M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SIMP?
SIMP erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00107703 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SIMP?
SIMP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000817 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SIMP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SIMP beträgt -- USD.
Wird SIMP dieses Jahr noch steigen?
SIMP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SIMP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
SIMPS ON SOL (SIMP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

