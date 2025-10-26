SIMPS ON SOL (SIMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00000895 24H Hoch $ 0.00000903 Allzeithoch $ 0.00107703 Niedrigster Preis $ 0.00000817 Preisänderung (1H) +0.78% Preisänderung (1T) +1.31% Preisänderung (7T) +3.92%

Der Echtzeitpreis von SIMPS ON SOL (SIMP) beträgt $0.00000907. In den letzten 24 Stunden wurde SIMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000895 und einem Höchstpreis von $ 0.00000903 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SIMP liegt bei $ 0.00107703, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000817.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SIMP im letzten Stunde um +0.78%, in den letzten 24 Stunden um +1.31% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SIMPS ON SOL (SIMP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.07K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.07K Umlaufangebot 999.99M Gesamtangebot 999,988,401.547644

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SIMPS ON SOL beträgt $ 9.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SIMP liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999988401.547644. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.07K.