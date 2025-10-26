SimpCoin (SIMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.08% Preisänderung (1T) +1.92% Preisänderung (7T) -31.35%

Der Echtzeitpreis von SimpCoin (SIMP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SIMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SIMP liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SIMP im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um +1.92% und in den vergangenen 7 Tagen um -31.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SimpCoin (SIMP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.89K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.89K Umlaufangebot 999.67M Gesamtangebot 999,672,845.31509

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SimpCoin beträgt $ 13.89K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SIMP liegt bei 999.67M, das Gesamtangebot bei 999672845.31509. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.89K.