Was ist Simit (SIMIT)

SIMIT Token serves as the intrinsic digital asset within the Simitci Swap ecosystem. Its primary objective is to foster platform expansion and user involvement by offering diverse incentives to Simitci Swap participants. As a pivotal element of the platform, SIMIT Token performs multiple roles, including facilitating liquidity provision and covering transaction fees.

