Silent Pass (SP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.05% Preisänderung (7T) -2.98% Preisänderung (7T) -2.98%

Der Echtzeitpreis von Silent Pass (SP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SP liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Silent Pass (SP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 60.51K$ 60.51K $ 60.51K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 67.25K$ 67.25K $ 67.25K Umlaufangebot 899.81M 899.81M 899.81M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Silent Pass beträgt $ 60.51K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SP liegt bei 899.81M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 67.25K.