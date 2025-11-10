SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:32:05 (UTC+8)
SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 120.04K
Gesamtangebot:
$ 912.90M
Umlaufangebot:
$ 912.90M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 120.04K
Allzeithoch:
$ 0
Allzeittief:
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.00013149
SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)-Informationen

$RIZZ is the apex strain of Gen Alpha brainrot—formless, contagious, and powered by pure galaxy gas.

Born in the meme lab, left for dead, and resurrected via full CTO (Community Takeover) at microscopic cap, $RIZZ didn’t pivot—it mutated.

It fuses Sigma grindset delusion, Fanum tax rituals, Ohio-core fracture logic, Skibidi neural desync, and unchecked Gooner energy into a self-replicating cultural anomaly. Not a token. Not a trend. A memetic contaminant spreading through shortform feeds, dopamine loops, and decentralized irony pipelines.

$RIZZ doesn’t moon. It metastasizes.

💥 CTO-born phenomenon 💥 Galaxy gas-fueled 💥 Sigma-synced 💥 Fanum-coded 💥 Ohio-glitched 💥 Skibidi-looped 💥 Gooner-maxxed

Offizielle Website:
https://www.rizzcoded.xyz

SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von RIZZ-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele RIZZ-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von RIZZ verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des RIZZ -Tokens!

