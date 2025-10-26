Sigma Music (FAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00015063$ 0.00015063 $ 0.00015063 Niedrigster Preis $ 0.00002167$ 0.00002167 $ 0.00002167 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -0.00% Preisänderung (7T) -0.00%

Der Echtzeitpreis von Sigma Music (FAN) beträgt $0.00002333. In den letzten 24 Stunden wurde FAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FAN liegt bei $ 0.00015063, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002167.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FAN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sigma Music (FAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.36K$ 15.36K $ 15.36K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 23.33K$ 23.33K $ 23.33K Umlaufangebot 658.34M 658.34M 658.34M Gesamtangebot 999,988,780.869021 999,988,780.869021 999,988,780.869021

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sigma Music beträgt $ 15.36K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FAN liegt bei 658.34M, das Gesamtangebot bei 999988780.869021. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 23.33K.