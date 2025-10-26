Sigma Boy (SIGMABOY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000876 $ 0.00000876 $ 0.00000876 24H Tief $ 0.00000883 $ 0.00000883 $ 0.00000883 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000876$ 0.00000876 $ 0.00000876 24H Hoch $ 0.00000883$ 0.00000883 $ 0.00000883 Allzeithoch $ 0.00089861$ 0.00089861 $ 0.00089861 Niedrigster Preis $ 0.00000818$ 0.00000818 $ 0.00000818 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.25% Preisänderung (7T) +4.15% Preisänderung (7T) +4.15%

Der Echtzeitpreis von Sigma Boy (SIGMABOY) beträgt $0.00000876. In den letzten 24 Stunden wurde SIGMABOY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000876 und einem Höchstpreis von $ 0.00000883 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SIGMABOY liegt bei $ 0.00089861, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000818.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SIGMABOY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sigma Boy (SIGMABOY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Umlaufangebot 999.39M 999.39M 999.39M Gesamtangebot 999,394,261.164631 999,394,261.164631 999,394,261.164631

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sigma Boy beträgt $ 8.76K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SIGMABOY liegt bei 999.39M, das Gesamtangebot bei 999394261.164631. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.76K.