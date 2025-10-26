Sigma bnb USD (BNBUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.999834 $ 0.999834 $ 0.999834 24H Tief $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H Hoch 24H Tief $ 0.999834$ 0.999834 $ 0.999834 24H Hoch $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Allzeithoch $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Niedrigster Preis $ 0.998475$ 0.998475 $ 0.998475 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.01% Preisänderung (7T) -0.00% Preisänderung (7T) -0.00%

Der Echtzeitpreis von Sigma bnb USD (BNBUSD) beträgt $0.999996. In den letzten 24 Stunden wurde BNBUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.999834 und einem Höchstpreis von $ 1.0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BNBUSD liegt bei $ 1.009, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.998475.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BNBUSD im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sigma bnb USD (BNBUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Umlaufangebot 1.87M 1.87M 1.87M Gesamtangebot 1,871,014.810807847 1,871,014.810807847 1,871,014.810807847

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sigma bnb USD beträgt $ 1.87M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BNBUSD liegt bei 1.87M, das Gesamtangebot bei 1871014.810807847. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.87M.